МО РФ дало положительную характеристику экс-замминистра обороны генералу Попову

Министерство обороны России дало положительную характеристику бывшему заместителю министра обороны генералу армии Павлу Попову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве и ряде других преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

«Попов по месту службы характеризуется положительно, ранее судим не был», — уточнил представитель военной прокуратуры в Одинцовском гарнизонном суде, где рассматривают дело о махинациях при строительстве парка «Патриот».

До этого стало известно, что Минобороны РФ просит взыскать 18 млн рублей с Попова, генерал-майора Владимира Шестерова и бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова.

В Главной военной прокуратуре считают экс-заместителя министерства обороны России создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению денежных средств ведомства на строительство парка «Патриот». Отмечается, что на эти деньги Попов построил на своей даче двухэтажный дом, баню и гараж, а также меблировал свое имущество.

Ранее бывший директор парка «Патриот» признал вину в мошенничестве.