Стало известно, какой срок могут получить взломавшие аккаунт Митрошиной хакеры

Хакеров, взломавших аккаунт блогера Александры Митрошиной в запрещенной в РФ сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), если их поймают, могут привлечь к уголовной ответственности на срок до семи лет лишения свободы. Об этом РИА Новости рассказала юрист, подполковник внутренней службы МВД в отставке Елена Браун.

По ее словам, хакеров могут привлечь по статье Уголовного кодекса России «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Злоумышленникам грозит штраф до 200 тысяч рублей или тюремное заключение до двух лет.

Наказание может быть жестче, если нарушитель своими действиями причинил крупный ущерб потерпевшему или если преступление привело к тяжким последствиям. За это преступника могут лишить свободы на срок до семи лет.

Накануне адвокат Митрошиной Михаил Мушаилов рассказал, что Instagram-аккаунт блогера был взломан неизвестными.

У Митрошиной более 4 млн подписчиков в Instagram. Блогерша занималась продажей сетевых курсов о том, как сделать жизнь более успешной и счастливой. Она также являлась автором многих марафонов и курсов, «заряженных на денежный поток».

7 марта Митрошину задержали в Сочи. Ей грозит до 7 лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Митрошина легализовала средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, путем оплаты по договору долевого участия, «замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Ранее сообщалось, что ФНС ликвидирует агентство Митрошиной.