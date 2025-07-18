Сенатор Климов может покинуть Совет Федерации

Глава комиссии Совета Федерации (СФ) по иностранному вмешательству Андрей Климов может покинуть верхнюю палату парламента. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, и один в верхней палате парламента.
Климов представляет в Совфеде исполнительную власть Пермского края, где в сентябре пройдут выборы губернатора, после которых избранный глава края делегирует представителя в Совфед. Климова могут не переназначить, отмечает издание.
По словам источников РБК, главу комиссии не хочет больше видеть в Совфеде его руководство. Другой источник заявил, что место представителя Пермского края может понадобиться другой фигуре, для которой место в СФ искала администрация президента.
Кроме того, источники утверждают, что Климов сопротивляется и борется за свою позицию.
В конце июня председатель Курской областной думы VII созыва Юрий Амерев подал заявление об отставке.
Ранее в ЕР назвали регионы, в которых ожидаются сложности на выборах.