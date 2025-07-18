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Сенатор Климов может покинуть Совет Федерации

РБК: глава комиссии по иностранному вмешательству Климов может уйти из СФ
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Глава комиссии Совета Федерации (СФ) по иностранному вмешательству Андрей Климов может покинуть верхнюю палату парламента. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, и один в верхней палате парламента.

Климов представляет в Совфеде исполнительную власть Пермского края, где в сентябре пройдут выборы губернатора, после которых избранный глава края делегирует представителя в Совфед. Климова могут не переназначить, отмечает издание.

По словам источников РБК, главу комиссии не хочет больше видеть в Совфеде его руководство. Другой источник заявил, что место представителя Пермского края может понадобиться другой фигуре, для которой место в СФ искала администрация президента.

Кроме того, источники утверждают, что Климов сопротивляется и борется за свою позицию.

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