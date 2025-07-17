На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семья Героя России Сулейманова получила пять миллионов рублей

Меликов: семья Героя России Сулейманова получила ₽5 млн от сенатора Керимова
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Семья погибшего Героя России Султана Сулейманова получила пять миллионов рублей. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы Хизри Абакаров передал сертификат на эту сумму от лица сенатора Сулеймана Керимова на встрече с участием Меликова после церемонии передачи родным Сулейманова «Золотой Звезды».

Глава Дагестана рассказал, что сенатор решил подарить по пять миллионов рублей всем дагестанским ветеранам Великой Отечественной войны и семьям Героев России из Дагестана, участвовавших в военной операции.

Средства должны были поступить на счет близких Героя России 17 июля, добавил он.

Сулейманов стал 14-м дагестанцем, удостоенным высшего воинского звания Героя России. Незадолго до гибели получил звание подполковника, командовал штурмовым отрядом.

До этого в Чувашии с воинскими почестями похоронили командира 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Сергея Ильина. По сведениям военного корреспондента Юрия Котенка, он погиб вместе с заместителем главкома Военно-морским флотом России, дважды Героем РФ Михаилом Гудковым во время удара Вооруженных сил Украины в Курской области.

Ранее лейтенант рассказал, думают ли военнослужащие ВС РФ о наградах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами