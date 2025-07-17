Семья Героя России Сулейманова получила пять миллионов рублей

Семья погибшего Героя России Султана Сулейманова получила пять миллионов рублей. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы Хизри Абакаров передал сертификат на эту сумму от лица сенатора Сулеймана Керимова на встрече с участием Меликова после церемонии передачи родным Сулейманова «Золотой Звезды».

Глава Дагестана рассказал, что сенатор решил подарить по пять миллионов рублей всем дагестанским ветеранам Великой Отечественной войны и семьям Героев России из Дагестана, участвовавших в военной операции.

Средства должны были поступить на счет близких Героя России 17 июля, добавил он.

Сулейманов стал 14-м дагестанцем, удостоенным высшего воинского звания Героя России. Незадолго до гибели получил звание подполковника, командовал штурмовым отрядом.

До этого в Чувашии с воинскими почестями похоронили командира 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Сергея Ильина. По сведениям военного корреспондента Юрия Котенка, он погиб вместе с заместителем главкома Военно-морским флотом России, дважды Героем РФ Михаилом Гудковым во время удара Вооруженных сил Украины в Курской области.

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