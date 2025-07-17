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В Подмосковье три пассажира получили ожоги из-за охладителя в автобусе

В подмосковном Чехове три человека получили ожоги в автобусе
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Telegram-канал Прокуратура Московской области

В Подмосковье прокуратура выясняет обстоятельства инцидента с пассажирами автобуса, которые получили ожоги. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на Московской улице. По предварительным данным, у транспортного средства разорвался патрубок охлаждающей жидкости.

«В результате происшествия у двоих мужчин 18 и 35 лет, а также 16-летней девушки диагностированы ожоги», – сообщается в публикации.

Пассажиров направили в травмпункт, где специалисты оказали им всю необходимую помощь.

На данный момент прокуратура проводит проверку, которая поможет выяснить обстоятельства инцидента. Специалисты ведомства также выяснят, соблюдал ли перевозчик правила транспортного обслуживания.

До этого в Петербурге две женщины пострадали из-за влажных сидений в автобусе. Одна из них в поездке почувствовала жжение и попросила водителя остановиться, но тот вез ее до конечной. В результате у нее диагностировали ожог, предположительно, из-за щелочи. Подобным образом травму получила другая пострадавшая.

Ранее в Оренбургской области подросток случайно загорелся, пытаясь завести велосипед.

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