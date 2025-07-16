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Российский подросток загорелся, пытаясь запустить самодельный велосипед

В Оренбургской области подросток случайно загорелся, пытаясь завести велосипед
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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

В Оренбургской области 14-летний юноша получил тяжелые ожоги, когда экспериментировал с самодельным велосипедом. Об этом сообщает издание Orenday.ru.

По информации СМИ, инцидент произошел в селе Сорочинск. По предварительным данным, школьник пострадал из-за неаккуратного обращения с бензином. Он наливал горючее в самодельный велосипед с двигателем и случайно облил себя бензином. Когда юноша попытался завести транспортное средство, одежда на нем загорелась. В итоге с ожогами второй и третьей степени его госпитализировали в местную больницу.

В пресс-службе регионального МВД отметили, что жизни подростка ничего не угрожает.

Ранее в Сибири 14-летний школьник загорелся на шашлыках из-за неосторожного обращения с жидкостью для розжига и попал в реанимацию.

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