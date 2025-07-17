Принцесса из Лимпопо вышла замуж за россиянина из Алтайского края

Принцесса из Лимпопо Тсакани Зенки Мийен вышла замуж за россиянина Артема Сидоренко и решила переехать на Алтай. Об этом сообщает «Вести Алтай».

«Уже второй год уроженка Южной Африки живет на Алтае. Теперь в жизни Тсакани Зенки Мийен вместо бананов — перец, вместо манго — помидоры, а вместо ананасов — картошка», — говорится в публикации.

По данным издания, принцесса Лимпопо решилась переехать в город Яровое Алтайского края, чтобы жить ближе к родителям мужа. Однако перед переездом супруги сыграли свадьбу на родине жены, а затем в Кейптауне.

«Вести Алтай» также пишет, что местные жители приняли возлюбленную Сидоренко достаточно дружелюбно, алтайцы и их дети приходят к принцессе за уроками английского языка. Пара призналась, что у них есть особая мечта — открыть две языковые школы: одну в России, где будет преподаваться английский, а другую, русского языка, в Африке.

До этого ТАСС проанализировал данные, размещенные на информационно-аналитическом портале «Реестр ЗАГС» и выяснил, что количество заявлений о заключении брака в России с 2021 по 2024 год увеличилось более чем в два раза — с 1,1 млн до 2,76 млн.

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