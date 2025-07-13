В России выросло количество заявлений о заключении брака

ТАСС: в РФ с 2021 по 2024 год в два раза выросло количество заявлений о браке

Количество заявлений о заключении брака в России с 2021 по 2024 год увеличилось более чем в два раза — с 1,1 млн до 2,76 млн. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на информационно-аналитическом портале «Реестр ЗАГС», которые проанализировал ТАСС.

Согласно статистике, в 2021 году было подано 1 114 833 заявления, в 2022 году — 1 828 940, в 2023-м — 2 617 005, а в 2024 году число заявлений достигло 2 766 020. С начала 2025 года зарегистрировано уже 1 444 059 обращений.

При этом доля повторных браков за указанный период остается относительно стабильной. В 2021 году она составляла 33%, в 2022 — 34%, в 2023 и 2024 годах — вновь 33%. С начала 2025 года этот показатель снизился до 32%.

1 июля депутат Госдумы Сардана Авксентьева («Новые люди») предложила втрое сократить срок между подачей заявления и регистрацией брака. Парламентарий отметила, что сейчас заключение брака может быть произведено только по истечении месяца со дня подачи заявления в орган ЗАГС. Однако столь длительный срок ожидания не всегда удобен гражданам и нередко создает избыточную бюрократическую нагрузку. Поэтому следует сократить срок подачи заявления с 30 до 10 календарных дней, считает Авксентьева.

В качестве примера депутат привела Казахстан, где в 2022 году срок ожидания был сокращен с одного месяца до 15 дней.

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