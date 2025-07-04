Мэр мексиканского города женился на крокодиле

В мексиканском городе Сан-Педро-Уамелула мэр Даниэль Гутьеррес вступил в символический брак с самкой каймана, маленького крокодила. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, Гутьеррес сыграл свадьбу с рептилией, которую жители называют «маленькой принцессой». Перед церемонией самку каймана, облаченную в белое свадебное платье, пронесли по улицам. Рептилию заносили в дома, а жители танцевали.

Отмечается, что по местным поверьям, крокодил считается божеством, который олицетворяет Мать-землю. Соответственно брак с «лидером племени» символизирует соединение мира богов и мира людей. Ритуалу больше 230 лет, местные жители до сих пор верят, что этот союз приносит процветание, хороший урожай и богатый улов.

В 2023 году этот ритуал также проходил в мексиканском городке Сан-Педро-Уамелула. Тогда отпраздновали свадьбу мэра Виктора Уго Соса и самки крокодила, которую назвали Алисией Адрианой. Перед церемонией заключения брака самке крокодила Алисии Адриане завязали пасть веревкой, чтобы никто из участников мероприятия не пострадал.

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