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Эксперты предупредили, что вода в Финском заливе может окраситься в зеленый

Росприроднадзор: вода в Финском заливе может стать зеленой из-за жары
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Алексей Даничев/РИА Новости

Воды Финского залива в ближайшие дни могут окраситься в зеленый цвет, предупредили в Северо-Западном управлении Росприроднадзора.

«Жаркая погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области влияет и на природу: температура воды в Финском заливе достигла +21°C», — говорится в публикации.

В Росприроднадзоре предупредили, что такие условия, особенно на мелководье, способствуют активному росту сине-зеленых водорослей (цианобактерий). Благодаря им водоем может приобрести ярко-зеленый оттенок, серо-голубой или болотный.

Также эксперты предупредили, что иногда отжившие водоросли, скапливаясь, создают темные сгустки, визуально напоминающие нефтяные пятна.

Массовое цветение таких водорослей лишает водных обитателей кислорода, порой приводя к настоящему кислородному голоданию, уточнили в ведомстве.

Среди прочего в Росприроднадзоре предупредили, что цианобактерии вырабатывают токсины, поэтому купаться в таких водоемах опасно.

До этого жители Красного Сулина в Ростовской области забили тревогу из-за состояния реки Гнилуши, которая протекает через город. По их словам, с каждым годом вода в реке внушает все больше опасений. Этим летом водоем стал больше похож на болото, а вода, покрытая зеленой пленкой, «шипит, бурлит и воняет». Жители города говорят, что ситуация ухудшается из-за слива сточных вод, и просят власти выделить деньги на очистку русла.

Ранее в Париже впервые за 100 лет разрешили купаться в Сене.

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