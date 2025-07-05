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В Париже впервые за 100 лет разрешили купаться в Сене

France 24: в Париже разрешили купаться в Сене после очистки за €1,4 млрд
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Парижане и гости столицы Франции получили возможность купаться в реке Сена впервые с 1923 года. Об этом сообщил телеканал France 24.

Запрет на купание действовал с 1923 года из-за загрязнения и судоходства, а нарушителям грозил штраф в €15.

Купальные зоны открылись 5 июля в нескольких районах города. Для купания доступны три зоны: у острова Сен-Луи (центр, до 150 чел.), в Берси (восток, до 700 чел.) и в районе Гренель (до 200 чел.).

Несмотря на прохладную погоду (около +18°C), десятки человек уже пришли искупаться с самого утра. На церемонии открытия присутствовали мэр Парижа Анн Идальго и префект полиции Лоран Нуньес. Идальго заявила, что власти приложили значительные усилия для очистки реки и создания условий для купания горожан.

Городские власти заверили, что текущее качество воды соответствует нормам. Заместитель мэра Пьер Рабадан сообщил в эфире радио RMC, что температура воды составляет +25°C, и лично уже опробовал купание. Мэр Идальго, купавшаяся в Сене перед Олимпиадой-2024, пока не решила, повторит ли свой заплыв в этом году.

Качество воды будет отслеживаться в реальном времени датчиками и лабораторными пробами. Информация для купальщиков: зеленый флаг (безопасно), желтый (осторожно), красный (запрещено).

Президент Франции Эмманюэль Макрон связал это событие с мечтой бывшего мэра Парижа и президента Жака Ширака, который стремился сделать Сену пригодной для плавания. Макрон отметил, что обещание Ширака теперь выполнено.

Безопасность купающихся обеспечивают спасатели и полицейские патрули. Зоны будут работать до 31 августа при благоприятных условиях. Обязательные требования: умение плавать для всех, а дети до 14 лет допускаются только с родителями.

На возвращение купания в Сену власти Франции потролировали свыше €1,4 млрд, модернизировав системы канализации. Однако в случае сильных дождей возможны сбросы загрязненных вод. Во время Олимпиады это создавало проблемы.

Ранее собаководов предупредили об опасности воды из водоемов для питомцев.

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