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Россиянин изнасиловал, несколько раз ударил ножом новую знакомую и угнал у нее машину

В Подмосковье мужчина изнасиловал женщину и несколько раз ударил ее ножом
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Depositphotos

В Подмосковье мужчина изнасиловал новую знакомую и несколько раз ударил ее ножом, а затем угнал у женщины машину. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в СНТ «Лазаревка» деревни Михали. По предварительным данным, 42-летняя местная жительница познакомилась с мужчиной, после чего между ними возник конфликт во время совместного распития спиртного. Новый знакомый изнасиловал женщину, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся на ее автомобиле «Ниссан».

Потерпевшую госпитализировали с телесными повреждениями. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 33-летнего жителя Свердловской области, который ранее неоднократно был судим. Его поймали в лесополосе. В настоящее время подозреваемый доставлен в следственные органы.

Ранее в Петербурге безработный заманил двух девушек в квартиру, опоил и пытался изнасиловать.

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