Россия получила обращение омбудсмена Азербайджана из-за задержаний в Екатеринбурге

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева передала российской стороне обращение в связи с задержаниями в Екатеринбурге уроженцев республики, а также обратилась по данному делу в Генеральную прокуратуру РФ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Алиева попросила сведений об обстоятельствах задержания, смерти и причинения телесных повреждений представителям азербайджанской диаспоры в России 27 июня. Также омбудсмен попросила проверить законность и обоснованность задержания, соблюдение прав подозреваемых в совершении преступлений и потерпевших.

Москалькова добавила, что постоянно контактирует с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, которая тесно сотрудничает с адвокатами и представителями азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге. Ранее СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Россия сохранит дружественные отношения с Азербайджаном.