Назван лучший город Украины по качеству жизни

Львов признан городом с наивысшим качеством жизни на Украине по версии международного сервиса Numbeo. Об этом свидетельствуют данные исследования за текущий год.

Индекс комфортности (136,6 балла) рассчитан на основе оценки безопасности, экологии, медицины, транспорта и стоимости жизни. Среди пяти крупнейших городов страны Днепр показал наихудший результат.

Согласно рейтингу Numbeo, опубликованному в апреле позапрошлого года, четыре украинских города вошли в десятку самых криминальных в Восточной Европе.

В сентябре прошлого года был опубликован рейтинг компании IQAir, согласно которому Киев 20 сентября около часа занимал первое место в рейтинге крупных городов планеты с самым загрязненным воздухом. По данным компании, Киев по индексу загрязненности опередил классических лидеров этого списка — Каир, Джакарту, Лахор и некоторых других.

Ранее отец Илона Маска сравнил Москву с Древним Римом.