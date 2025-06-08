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Отец Илона Маска сравнил Москву с Древним Римом

Эррол Маск заявил, что поражен чистотой Москвы и чудесными дорогами
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Cyrus McCrimmon/Contributor/Getty Images

Отца американского миллиардера Илона Маска, бизнесмена и торговца драгоценными камнями Эррола Маска поразили чистота и дороги столицы, передает агентство «Москва».

Мужчина признался, что впервые в городе и злится на себя за то, что не приезжал сюда раньше.

«Должен сказать, что я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, — гений! Здания напоминают мне о Древнем Риме, очень похоже на картины с древнеримскими сюжетами», — сказал предприниматель.

Он считает, что мир должен больше знать о «прекрасной» Москве, в которой без страха за свою жизнь гуляют счастливые женщины и дети.

Маск-старший прибыл в Россию в воскресенье, 8 июня, для участия в «Форуме будущего 2050», который будет проходить в столице с 9 по 10 июня. Маск должен выступить на мероприятии в качестве спикера.

Ранее отец Илона Маска заявил, что не гордится им.

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