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Назван город с самым грязным воздухом в мире

IQAir: Киев вышел на первое место в мире по уровню загрязнения воздуха

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Киев 20 сентября около часа занимал первое место в рейтинге крупных городов планеты с самым загрязненным воздухом. Об этом свидетельствуют данные рейтинга компании IQAir.

По данным компании, Киев по индексу загрязненности опередил классических лидеров этого списка — Каир, Джакарту, Лахор и некоторых других.

Индекс качества воздуха украинской столицы в настоящее время держится в диапазоне 175-185. Такие цифры считаются достаточно высокой степенью загрязнения. Качество воздуха оценивается как «вредное».

На время публикации материала Киев находился на 14-м месте с индексом в 84, что соответствует уровню «среднее загрязнение». Для сравнения показатель Москвы был на 17-м, российская столица располагалась в рейтинге на 114-м месте, находясь в зеленой зоне.

Местные украинские СМИ писали также, что в воздухе Киева было зафиксировано превышение допустимого содержания углекислого газа в 17,5 раза.

Ранее ученые впервые показали, как менялось качество воздуха в мире с 1850 года.

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