Путин поручил представить предложения о снижении акциза на жидкую сталь

Путин поручил до осени представить предложения о снижении акциза на жидкую сталь

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству страны подготовить и представить предложения по вопросу снижения акциза на жидкую сталь до 1 сентября. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В сообщении указывается, что предложения должны включать меры по поддержке электрометаллургических предприятий, а также возможность приостановления уплаты данного акциза металлургическими предприятиями при открытии ими новых производств, с определением периода приостановки уплаты.

До этого Путин инициировал создание «центров новых возможностей», которые должны появиться в высших учебных заведениях и колледжах страны в период с 2025 по 2026 год. Согласно тексту документа, правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» и региональными исполнительными органами предписано обеспечить создание упомянутых центров в учреждениях высшего и среднего профессионального образования в обозначенный двухлетний период с 2025 по 2026 год.

Ранее сообщалось, что в России построят первый кластер предприятий цветной и черной металлургии.