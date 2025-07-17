В Петербурге мать и дочь на сапборде унесло в Финский залив

Специалисты спасли женщину и семилетнего ребенка, которых унесло в Финский залив. Об этом сообщает 78.ru, со ссылкой на источник.
Инцидент произошел в Кронштадтском районе. Семья отправилась купаться и взяла с собой сапборд, но в какой-то момент их начало относить от берега, справиться с течением и ветром они не могли.
Спасатели обнаружили пропавших на расстоянии примерно 1300 метров от берега. Мать и дочь не пострадали, помощь медиков им не потребовалась.
По данным «112», мать смогла связаться со спасателями.
На ситуацию обратили внимание в транспортной прокуратуре. На данный момент проводится проверка.
До этого в США мужчина с помощью сапборда спас родственницу из водоема. Семья приехала к водохранилищу, девочка отправилась купаться, но не смогла сама выбраться из воды.
Молодой человек бросился на помощь и помог ребенку ухватиться за сапборд, но вскоре сам исчез из поля зрения. Спустя несколько часов его нашли, но спасти не смогли.
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