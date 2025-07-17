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В Петербурге мать и дочь на сапборде унесло в Финский залив

В Петербурге женщину и ребенка унесло от берега в Финский залив
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Kseniia Grigoreva/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты спасли женщину и семилетнего ребенка, которых унесло в Финский залив. Об этом сообщает 78.ru, со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Кронштадтском районе. Семья отправилась купаться и взяла с собой сапборд, но в какой-то момент их начало относить от берега, справиться с течением и ветром они не могли.

Спасатели обнаружили пропавших на расстоянии примерно 1300 метров от берега. Мать и дочь не пострадали, помощь медиков им не потребовалась.

По данным «112», мать смогла связаться со спасателями.

На ситуацию обратили внимание в транспортной прокуратуре. На данный момент проводится проверка.

До этого в США мужчина с помощью сапборда спас родственницу из водоема. Семья приехала к водохранилищу, девочка отправилась купаться, но не смогла сама выбраться из воды.

Молодой человек бросился на помощь и помог ребенку ухватиться за сапборд, но вскоре сам исчез из поля зрения. Спустя несколько часов его нашли, но спасти не смогли.

Ранее москвичка устроила заплыв на сапе по затопленной улице.

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