Мужчина бросился спасать 12-летнюю родственницу в воду и не выжил

В США мужчина спас девочку из воды и сам ушел на дно водоема

В американском штате Юта мужчина не выжил при попытке спасти свою 12-летнюю родственницу из воды. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел недалеко от водохранилища Сильвер-Фейк-Флэт. 31-летний мужчина по имени Даниэль Брага Фигейреду заметил, что девочка не может самостоятельно выбраться из воды, ее относило все дальше от берега.

Американец взял сапборд, бросился в водоем и спас ребенка. Однако они с трудом держались на доске, поэтому очевидцы также поплыли на помощь.

«В последний раз Фигейредо видели, когда он поднимал 12-летнего ребенка на спасательный круг. После этого он скрылся под водой», – сообщается в публикации.

На поиски мужчины отправились десятки спасателей. Молодого человека нашли спустя несколько часов, но спасти не смогли. На данный момент специалисты проводят экспертизу, которая поможет выяснить детали произошедшего.

Ранее в Иркутской области ребенок ушел под воду во время купания, его не спасли.