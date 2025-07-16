Мужчина бросился спасать 12-летнюю родственницу в воду и не выжил

В американском штате Юта мужчина не выжил при попытке спасти свою 12-летнюю родственницу из воды. Об этом сообщает People.
Инцидент произошел недалеко от водохранилища Сильвер-Фейк-Флэт. 31-летний мужчина по имени Даниэль Брага Фигейреду заметил, что девочка не может самостоятельно выбраться из воды, ее относило все дальше от берега.
Американец взял сапборд, бросился в водоем и спас ребенка. Однако они с трудом держались на доске, поэтому очевидцы также поплыли на помощь.
«В последний раз Фигейредо видели, когда он поднимал 12-летнего ребенка на спасательный круг. После этого он скрылся под водой», – сообщается в публикации.
На поиски мужчины отправились десятки спасателей. Молодого человека нашли спустя несколько часов, но спасти не смогли. На данный момент специалисты проводят экспертизу, которая поможет выяснить детали произошедшего.
Ранее в Иркутской области ребенок ушел под воду во время купания, его не спасли.