Пожарные ликвидировали открытое горение в жилой многоэтажке в Чертаново

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом 25-этажном доме на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.

«Ликвидировано открытое горение. Устанавливается общая площадь пожара», — заявил собеседник агентства.

Возгорание произошло в 25-этажном жилом доме в микрорайоне «Чертаново Северное» на 22-м этаже. Огонь перешел на несколько балконов, на одном из которых произошла вспышка, усилившая интенсивность горения. Из дома эвакуированы шесть человек, включая двоих детей. Два человека пострадали, они госпитализированы.

Как «Газете.Ru» рассказала очевидица ЧП Мария, возгорание тушили пожарные, но струи воды были «очень тонкими». По ее словам, она видела пожар из окна офиса, ее коллеги позвонили в пожарную сразу же, звонков пять точно поступило.

Еще один очевидец Дмитрий в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что, когда проходил мимо места происшествия, около дома уже столпились люди — предположительно, местные жители. На кадрах, снятых мужчиной, видно, как из окон квартиры вырывался огонь, а вниз с высоты горящего этажа падали обломки отделки здания.

Ранее жилой дом загорелся от удара молнии в Подмосковье.