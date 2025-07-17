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«Работают две тонких струи»: очевидица рассказала о тушении пожара в Чертаново

Очевидица рассказала, что пожар в жилом доме в Чертаново мог задеть несколько квартир
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Пожар в жилом доме в московском Чертаново мог перекинуться на соседние квартиры. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица ЧП Мария. По словам девушки, возгорание пытаются потушить пожарные, но струи воды «очень тонкие».

«Я наблюдаю этот пожар из офиса. Огонь был сильный. Такое чувство, что огонь задел и соседние квартиры. Возгорание все еще тушат, работают две очень тонких струи. На данный момент огонь уже не бьет из окон. Коллеги позвонили в пожарную сразу же, звонков пять точно поступило. Насчет того, есть ли жильцы в квартире — не знаю, но надеюсь, что нет», — сказала она.

Еще один очевидец Дмитрий в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что, когда проходил мимо места происшествия, около дома уже столпились люди — предположительно, жильцы. На кадрах, снятых мужчиной, видно, как из окон квартиры вырывается огонь, а вниз с высоты горящего этажа летят обломки отделки.

До этого в МЧС сообщили, что пожар в Чертаново произошел на 22-м этаже жилого дома, возгорание тушат 19 сотрудников и шесть единиц техники.

Ранее жилой дом загорелся от удара молнии в Подмосковье.

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