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Отбывший срок Тима Белорусских приехал в Россию

Отбывший срок Тима Белорусских приехал в РФ и заявил об испорченности русских
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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Певец Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов), отбывший двухлетний срок домашнего ареста за хранение наркотических веществ, вернулся в Россию и дал интервью. Видеозапись беседы с артистом была опубликована на странице «Нового радио» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор песен «Мокрые кроссы» и «Незабудка» заявил о своем приезде в Москву для решения рабочих вопросов. Кроме того, Тима Белорусских сравнил менталитет россиян и белорусов, отметив, что на родине ему более комфортно.

«Нам еще лет 20 надо, чтобы так испортиться. Мы реалисты, знаем, чего можем достичь, а здесь многие где-то в облаках витают. Мы свою работу ответственно доведем до конца, трудолюбивые», — сказал он, добавив, что «это не упрек, а то, с чем он столкнулся».

В апреле 2021 года суд в Минске вынес приговор 22-летнему поп-исполнителю Тиме Белорусских, назначив ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года без направления в исправительное учреждение. Артисту было предъявлено обвинение в приобретении 1,9609 грамма гашиша и 0,0375 грамма амфетамина.

Ранее Shaman заподозрили в возможности оскорбить достоинство россиян.

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