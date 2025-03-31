Shaman заподозрили в возможности оскорбить достоинство россиян

Роспатент заподозрил российского певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) в возможности оскорбить достоинство россиян. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «Я русский» на алкоголь и еще 17 категорий товаров и услуг.

Дронов подал заявки на регистрацию товарного знака «Я русский» в октябре 2024 года. Представители певца заявляли, что таким образом он хотел защитить название его песни от использования другими лицами в коммерческих целях.

В документе, оказавшемся в распоряжении Baza, указано, что заявленное Дроновым обозначение может быть воспринято общественностью как оскорбляющее чувство достоинства людей.

«Поскольку данное обозначение способно вызвать прямую ассоциацию между национальностью и, в частности, употреблением алкогольной продукции. Регистрация подобных обозначений может быть признана противоречащей общественным интересам», — объяснили в Роспатенте.

Кроме того, в Роспатенте указали на сходство заявленного Shaman обозначения товарного знака с «Русской водкой». Право пользования последним брендом принадлежит дюжине отечественных производителей.

По мнению представителей службы, обозначение «Я русский» (где «русские» — народ, основное население Российской Федерации, «русский» — принадлежащий русским, созданный русскими; русским называют то, что происходит в России; «русский» — относящийся к России, к её жителям, россиянам) не соответствует критериям товарного знака.

С помощью этого обозначения, уверены специалисты Роспатента, не представляется возможным индивидуализировать заявленные товары, то есть ассоциировать с лицом, производящим заявленные товары, выделяя его из массы других.

Роспатент отказал Shaman в регистрации товарного знака в начале марта.

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