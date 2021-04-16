«Впервые попробовал в 16 лет»: Тиме Белорусских вынесли приговор по делу о наркотиках

16 апреля суд в Минске вынес решение по уголовному делу 22-летнего рэпера Тимы Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов). Перед заседанием артист отказался от комментариев журналистам, а его адвокат Мария Колесова-Гудилина заявила, что «у нас прекрасное настроение», передает tut.by.

Реклама

Незадолго до суда музыкант также обратился к поклонникам, поблагодарив их за поддержку и пообещав, что «все будет классно». Также Белорусских анонсировал на ближайшее будущее пост в социальных сетях, в котором «попытается все рассказать, объяснить со своей колокольни».

Выступая в суде, рэпер заявил, что у него есть пятилетняя дочь. Также он сообщил, что впервые попробовал наркотики «примерно лет в 16, в общей компании». При этом на данный момент, по словам артиста, запрещенные вещества он не принимает, хотя ранее у него были разовые случаи употребления гашиша и кокаина.

В ответ на вопрос прокурора о частоте приема веществ, Белорусских заверил, что «до задержания мог раз в два месяца употребить марихуану, тяжелее что-то — нет», передает Sputnik.

Как заявил суду музыкант, его задержание произошло в начале января этого года, когда он выходил из клуба — тогда у Морозова были изъяты гашиш и амфетамин. По словам хип-хоп-исполнителя, в тот вечер он и его знакомый (который также является фигурантом дела) употребили часть приобретенных ранее наркотиков. Найденные правоохранителями остатки запрещенных веществ, согласно заверениям рэпера, сбывать они не собирались. Музыканта и его друга обвиняют по статье о незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических веществ без цели сбыта. Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы. Известно, что Белорусских был отпущен под залог еще в день задержания, тогда как другой обвиняемый вплоть до 16 апреля находился под стражей. В суде он дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

В итоге суд приговор двух фигурантов дела к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Они будут находиться на учете в уголовно-исполнительной инспекции — также им запрещено употреблять любой алкоголь. Кроме того, Белорусских на протяжении срока будет обязан после 19.00 находится дома. Если он захочет на время поехать в другой населенный пункт, ему придется обратиться в специальную инспекцию.

О задержании одного из популярнейших рэперов Белоруссии СМИ впервые написали в конце января. Тогда сообщалось, что при себе у музыканта были обнаружены 2 кг гашиша. На деле у него изъяли 0,4 г гашиша и 0,03 г амфетамина. Также в прессе утверждали, что Морозов был арестован.

Сам артист изначально опровергал подобные сведения, правда, и не полностью отрицая сам факт задержания с наркотиками.

«До последнего игнорировал ситуацию, но вижу, что уже нереально. Потому что добавилось очень много новеньких диванных пацанов, наших комментаторов. В общем, ребятки, заявляю вам открыто, в лоб: все то, что вы читаете, — неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом. Все как всегда. Ребятки, наркотики это плохо, это надо понимать в любом случае. Поэтому не знаю, что вы там прочитали. Расходимся», — говорил Белорусских.

Тогда же Telegram-канал Mash утверждал, что при нем все-таки были обнаружены именно 2 кг запрещенного вещества — и на этом фоне артист якобы «пообещал отказаться от поддержки местных протестов в обмен на снижение размера изъятого и смягчение меры пресечения». Данная информация подтверждения не получила.%

Тима Белорусских, родивший в 1998 году в Минске, наиболее известен как автор хитов «Витаминка» и «Мокрые кроссы». Суммарно клипы на эти песни посмотрели на YouTube почти 200 млн раз.

Морозов — не первый русскоязычный рэпер, у которого проблемы с законом из-за наркотиков. О его известных коллегах, в свое время попадавшихся правоохранителям с запрещенными веществами, читайте здесь.