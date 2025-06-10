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В МВД заявили, что многие дети мигрантов в России не учатся

Замглавы МВД Зубов: около половины детей мигрантов в России не учится
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МВД РФ по Республике Саха (Якутия)

Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов сообщил, что в России насчитывается больше 638 тысяч несовершеннолетних мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам замминистра, их число уменьшается.

«То, что большая часть из них не учится, я думаю, что это не соответствует действительности. Но, наверно, где-то половина точно по каким-то причинам болтается », — сказал Зубов.

При этом он добавил, что в Москве проживает 80 282 несовершеннолетних иностранных гражданина, но только 25 тысяч из них учатся.

10 июня Госдума одобрила в первом чтении законопроект, обязывающий региональные и муниципальные органы образования передавать в МВД информацию о детях мигрантов.

8 июня сообщалось, что цифровой профиль с личными и биометрическими данными мигрантов появится в России с 30 июня. На любом пункте контроля иностранцы должны будут сдать отпечатки пальцев и фотографию. Создать профиль мигранта можно будет в приложении RuID. Также можно указать цель визита в РФ и получать услуги на территории страны.

Ранее лишенная гражданства России глава мигрантской диаспоры подала в суд.

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