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Россиянам рассказали, как защитить личную переписку в мессенджерах

МВД: при получении сообщений от незнакомцев нельзя переходить по ссылкам
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Mariana_erato/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам назвали способы, которые помогут обезопасить переписку в мессенджерах. Инструкцией поделилось управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем Telegram-канале.

Правоохранители посоветовали в первую очередь закрыть все активные сеансы и настроить двухфакторную аутентификацию. При получении сообщений с незнакомых номеров не стоит переходить по ссылкам и открывать вложенные файлы, они могут быть заражены вирусами. Если подозрительное сообщение пришло от знакомого человека, следует с ним связаться другим способом или поговорить лично.

«Не предоставляйте личную или конфиденциальную информацию в ответ на сообщения с незнакомых номеров», — добавили в МВД.

До этого Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил письмо в Госдуму с призывом обязать мессенджеры, соцсети и сервисы электронной почти использовать антифрод-системы защиты, в том числе на основе искусственного интеллекта. По задумке авторов инициативы, они должны разрывать звонок или переписку при подозрении, что они носят мошеннический характер.

Кроме того, НСФР предложил обязать организаторов распространения информации по умолчанию отключить звонки, которые поступают пользователю от тех, кого нет в его контактной книге, за исключением тех случаев, когда пользователь предварительно разрешил принимать подобные звонки.

Ранее стало известно, что интернет-мошенники украли 1 млн рублей у юмористки Елены Воробей.

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