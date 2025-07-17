После пожара в Чертаново двоих пострадавших доставили в «Склиф»

Двоих пострадавших при пожаре в Чертаново госпитализировали в НИИ Склифосовского

В результате пожара на 22-м этаже жилого дома в микрорайоне Северное Чертаново двоих пострадавших средней степени тяжести госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

«Эвакуировано 6 человек, из них двое детей. Двое пострадавших средней тяжести госпитализировали в Склиф», — говорится в посте.

Сообщается, что огонь распространился также на соседнюю квартиру, несмотря на то, что первичный очаг был локализован.

По данным канала, в настоящий момент на месте происшествия работают три бригады скорой помощи, Центра медицины катастроф, а также сотрудники МЧС. Информация по пострадавших уточняется.

17 июля стало известно, что на юге Москвы, в микрорайоне Северное Чертаново горит многоэтажный дом. Telegram-канал «‎Чертаново» сообщил, что горит верхний этаж дома. Из окон валит густой черный дым. По словам очевидцев с места событий, спасатели не могли подъехать к зданию.

Ранее очевидица рассказала «Газете.Ru» о тушении пожара в Чертаново.