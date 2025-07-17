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Аналитики зафиксировали парадоксальную ситуацию на рынке жилья в России

РБК: цены за 1 кв. м в новостройках выросли на 17% при падении спроса на 28%
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Рынок первичного жилья в России демонстрирует парадоксальную динамику: на фоне снижения продаж продолжается рост цен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование DataFlat за первое полугодие 2025 года.

За год количество заключенных договоров долевого участия (ДДУ) упало на 27,8% — с 314,8 тыс. до 227,1 тыс. Одновременно средняя цена квадратного метра в новостройках выросла на 16,9%, достигнув 204,9 тыс. рублей.

Параллельно с ростом цен фиксируется сокращение запуска новых жилых проектов застройщиками. В июне 2025 года их количество снизилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

23 июня управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что цены на вторичные квартиры в России вырастут на 3–5% во втором полугодии по сравнению с первым.

По данным сервиса «Пампаду», к началу 2025 года средняя цена вторичной квартиры в России составляет около 6,4 млн рублей, исходя из средней стоимости квадратного метра — 128 тыс. рублей. По данным Гильдии риелторов Москвы, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в столице к началу 2025 года составляет около 12 млн рублей, что соответствует средней цене 300 тыс. рублей за квадратный метр.

Ранее россияне назвали свои требования к квартире мечты.

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