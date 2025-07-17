Россияне назвали свои требования к квартире мечты

Квартира мечты для россиян – это не просто место для жизни, а пространство, которое отражает их потребности и желания. Многие россияне мысленно рисуют идеальную квартиру, сочетая в ней комфорт, функциональность и уют. Однако при этом существует значительный контраст между ожиданиями и реальными возможностями. Это показало исследование аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На первом месте — у 53% опрошенных — по пожеланиям стоит планировка. Большинство предпочитает просторные квартиры с открытыми концепциями: кухня, совмещенная с гостиной, отдельные спальни и, конечно, наличие балкона. 22% считают, что балкон обязателен. А 11% принципиально рассматривают жилье с двумя полноценными санузлами.

Также важным требованием является шумоизоляция. 36% указали, что идеальная квартира должна обеспечивать тишину и покой. А 31% в первую очередь проверяют наличие перекрытий или звукоизолирующих материалов в стенах.

30% мечтают о панорамных окнах. 28% – о жизни на высоких этажах, тогда как 24% — наоборот, хотели бы квартиру до 3–5 этажа или в низкоэтажном доме.

Для 17% принципиальна закрытая инфраструктура и территория в ЖК. 16% сразу смотрят на наличие рядом магазинов, особенно пекарен и продуктовых супермаркетов.

Также важны транспортные развязки, близость к паркам или скверам и образовательные учреждения — отмечают 32% россиян. При покупке и аренде квартиры они ориентируются на то, что социальные учреждения должны находиться в 10–15 минутах пешком. Хотя 21% респондентов готовы при проживании в хорошей квартире, которая соответствует ключевым запросам, ездить на машине в нужные локации.

Еще одно важное требование — соседи. 57% указали, что при просмотре квартиры ориентируются на контингент в подъезде и в доме в целом. К въезду в новостройки в первый же год после сдачи готовы всего 29%, понимая, что пока у всех идет ремонт — покоя не будет. Также 19% рассказали, что не любят «молодые» густо застроенные кварталы, считая, что в них слишком шумно и многолюдно.

Не рассматривают покупку или аренду жилья без парковочного места 13% опрошенных. 9% при покупке квартиры сразу покупают и место на паркинге.

8% дополнительно ищут дома с кладовыми, чтобы не хранить крупные вещи, велосипеды и прочее в доме.

Несмотря на все вышеперечисленные требования, россияне сталкиваются с реалиями рынка недвижимости. 37% сообщили, что идеальная квартира при поиске оказалась в среднем на 40–50% дороже среднего предложения по рынку.

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