Россиян предупредили о подорожании вторичных квартир

Цены на вторичные квартиры в России вырастут на 3-5% во втором полугодии по сравнению с первым, спрогнозировал для «Газеты.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Некоторое время ключевая ставка еще будет оставаться заградительной. Тем не менее, само изменение вектора действий ЦБ повлияет на потребительское поведение. Клиенты поймут, что климат в экономике меняется, можно рассчитывать на скорое рефинансирование. Соответственно, цены на «вторичку» будут расти. Правда, медленнее, чем на новостройки – всего на 3-5%, так как в этом сегменте нет столь привлекательных инструментов продаж, как семейная ипотека и беспроцентные рассрочки», — отметил Сырцов.

По его словам, многие покупатели квартир на онлайн-платформах добавляют понравившиеся объявления в избранное и отслеживают, когда собственник, возможно, снизит цену. Однако Сырцов посоветовал переходить еще и к активным действиям — наиболее приоритетные варианты рассматривать очно и не стесняться предлагать свою цену. Риелтор не исключил, что продавец сначала откажется идти навстречу, но спустя некоторое время передумает и выразит готовность принять заявленные условия.

По данным сервиса «Пампаду», к началу 2025 года средняя цена вторичной квартиры в России составляет около 6,4 млн рублей, исходя из средней стоимости квадратного метра — 128 тыс. рублей. По данным Гильдии риелторов Москвы, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в столице к началу 2025 года составляет около 12 млн рублей, что соответствует средней цене 300 тыс. рублей за квадратный метр.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании новых квартир.