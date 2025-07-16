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В столичном Бирюлево объявлен карантин из-за вспышки бешенства у кошки

Симптомы бешенства выявили у кошки в столичном Бирюлево, объявлен карантин
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Shutterstock/Naviya

Карантин по бешенству объявлен в столичном Бирюлево, симптомы заражения обнаружили у кошки, которую привезли с дачи. Документ о введенных ограничениях опубликован на сайте мэра Москвы.

«Эпизоотический очаг — жилое помещение, расположенное по адресу: город Москва, улица Михневская, дом 8», — говорится в документе.

Утверждается, что заболевание обнаружили у домашней кошки, побывавшей на даче — животное находилось на свободном выгуле и не было привито от бешенства.

Карантинные мероприятия продлятся до 6 сентября и охватывают территорию соседних улиц: Михневская, Лебедянская, Липецкая, Загорьевский проезд.2. Там запрещены продажа и перемещение животных, а также выставки, ярмарки и другие мероприятия с их участием. Кроме того, запрещено посещение территорий посторонними лицами, кроме персонала, специалистов госветслужбы и персонала, привлеченного для ликвидации очага, а также лиц, проживающих и (или) временно пребывающих в эпизоотическом очаге.

15 июля житель Бодайбо Иркутской области заявил о том, что в его населенном пункте проблемы с вакцинами от бешенства. По его словам, что его семилетнего сына укусила за лицо бродячая собака, но в медучреждении их предупредили о нехватке вакцин. Позже мужчина дополнил, что на утро 15 июля в городе осталось две дозы вакцины.

Ранее сообщалось, что в петербургских ветклиниках закончились вакцины от бешенства.

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