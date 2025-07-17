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Глава бюро российского СМИ в Ливане рассказал, как его задержали в Британии

Главу бюро RT в Ливане Суини задержали в Британии
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Depositphotos

Глава бюро RT в Ливане Стив Суини рассказал о том, как его недавно задержали в Великобритании. По словам журналиста, в аэропорту его встретили двое полицейских в штатском, которые представились сотрудниками отдела по борьбе с терроризмом.

Ему пояснили, что он не арестован, а лишь задержан, однако допрашивали около четырех часов и даже сфотографировали его татуировку.

«Они забрали два мобильных телефона, ноутбук, iPad и умные часы. Особое внимание уделялось России и моей журналистской деятельности на RT. Спрашивали, есть ли у меня связи с российскими должностными лицами», — рассказал Суини.

В конце июня МВД Азербайджана провело рейд в бакинском офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». В ходе обысков, были задержаны семь сотрудников редакции, в том числе глава бюро Игорь Картавых и шеф‑редактор Евгений Белоусов.

Азербайджанские власти заявили, что Sputnik продолжал работать после аннулирования аккредитации в феврале, без официальной лицензии, и подозревается в финансировании «незаконной деятельности», мошенничестве и отмывании средств.

Ранее ФСБ заявила о предотвращении покушений на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак.

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