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У компании экс-министра обороны Сердюкова нашли долг перед ФНС в 12 млн рублей

Mk.ru: фирма экс-министра обороны Сердюкова задолжала бюджету более ₽12 млн
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Компания бывшего министра обороны и экс-главы ФНС России Анатолия Сердюкова имеет задолженность по налогам на сумму свыше 12 млн рублей. Эти сведения стали известны mk.ru.

Речь идет о фирме, специализирующейся на аренде и управлении недвижимостью. Компания владеет офисами в Москве и Санкт-Петербурге, а также несколькими столичными складскими комплексами и бизнес-центрами. По данным издания, на середину мая сумма долга составляла 12 192 853 рубля.

До 2021 года владельцем компании являлась бывшая супруга Сердюкова. В 2021 году 100% акций перешли к самому экс-министру.

Сердюков возглавлял Минобороны России в 2007-2012 годах, до этого он руководил Федеральной налоговой службой (2004-2007).

Сердюков и еще несколько высокопоставленных чиновников лишились постов в Минобороны после того, как в октябре 2012 года были возбуждены уголовные дела о фактам махинаций при сделках с недвижимостью, землей и акциями, принадлежащими подконтрольному МО холдингу «Оборонсервис». В начале 2014 года Сердюкова амнистировали.

Ранее Сердюкова обвинили в подрыве обороноспособности России.

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