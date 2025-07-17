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Молния устроила пожар на штрафстоянке в Подмосковье

В Подмосковье из-за молнии вспыхнул пожар на штрафстоянке
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Подмосковье после удара молнии произошел пожар на штрафстоянке с электровелосипедами, сообщает Telegram-канал «360 ЧП»

«Штрафстоянка полыхает в Дмитровском районе, сообщает наш источник. Пламенем охвачены электросамокаты и другие двухколесные средства передвижения. На место прибыли пожарные», — отмечается в публикации.

Сообщается, что возгорание произошло из-за удара молнии. В результате огонь уничтожил пять электровелосипедов. Сотрудники стоянки бросились тушить имущество с огнетушителями. Им самим удалось справиться с возгоранием.

До этого в Москве попало на видео, как таксист накормил пассажирку салом и солеными огурцами. Сам водитель ел те же овощи из банки.

Ранее на западе Москвы водитель Toyota Camry протаранил забор и упал в котлован.

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