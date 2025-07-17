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Основательницу сети семейных кафе «Андерсон» объявили в розыск

Основательницу сети «Андерсон» Татулову объявили в розыск по уголовной статье
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Илья Питалев/РИА «Новости»

МВД России объявило в розыск основательницу сети семейных кафе «Андерсон» Анастасию Татулову (признана в РФ иностранным агентом). Об этом говорится на сайте ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке в базе розыска.

При этом в ведомстве не уточнили, по какой именно статье она разыскивается.

Татулову внесли в реестр иноагентов в апреле 2024 года. В Минюсте РФ уточнили, что она выступала против специальной военной операции (СВО), принимала участие в распространении сообщений и материалов иностранного агента. Кроме того, Татулова, как утверждается, распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также российской армии.

В мае 2022 года Татулова объявила об уходе с поста омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства. Свое решение она объяснила тем, что «разошлась во взглядах с государством», столкнулась с давлением и устала решать вопросы предпринимателей вручную.

Известно, что она живет за пределами России.

Ранее блогера SUBO объявили в розыск после возбуждения уголовного дела.

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