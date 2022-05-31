Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Китайцы обнаружили «глушилку» около космодрома незадолго до запуска... 12:50
Врач объяснила, почему нельзя держать открытой крышку унитаза 12:48
В Красноярске 6-летний мальчик принес в детский сад перочинный нож 12:47
Haval назвал дату запуска в продажу кроссовера Dargo российской сборки 12:47
Легкоатлетка Ласицкене: наши карьера и жизнь находятся в заложниках... 12:46
Посол России в Чехии вызван в МИД по вопросу российской недвижимости... 12:46
Жителю Вологодской области, убившему жену за пропажу денег, вынесли приговор 12:44
Чехия добилась отсрочки эмбарго на российскую нефть на 18 месяцев 12:41
Глава МИД Франции заявила, что Париж увеличит поставки вооружений Киеву 12:41
Названа цена индивидуального устройства для поиска людей от «Роскосмоса» 12:40
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Forbes: основательница «АндерСона» Татулова покидает пост бизнес-омбудсмена

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Основательница сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова сообщила, что покидает пост общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства и в ближайшее время передаст полномочия, пишет Forbes.

Свое решение она объяснила тем, что «разошлась во взглядах с государством», столкнулась с давлением и устала решать вопросы предпринимателей вручную.

«Хотела бы все-таки вернуться к тому, что я прежде всего предприниматель, а не общественный деятель, и уж тем более не политик», — заявила она.

В мае об уходе с поста бизнес-омбудсмена при президенте РФ сообщил Борис Титов. Он был назначен на эту должность в 2012 году, в 2017-м его переназначили на второй срок. В 2016 году Титова избрали председателем партии «Правое дело» (позднее переименована в Партию роста).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть