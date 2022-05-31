Forbes: основательница «АндерСона» Татулова покидает пост бизнес-омбудсмена

Основательница сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова сообщила, что покидает пост общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства и в ближайшее время передаст полномочия, пишет Forbes.

Свое решение она объяснила тем, что «разошлась во взглядах с государством», столкнулась с давлением и устала решать вопросы предпринимателей вручную.

«Хотела бы все-таки вернуться к тому, что я прежде всего предприниматель, а не общественный деятель, и уж тем более не политик», — заявила она.

В мае об уходе с поста бизнес-омбудсмена при президенте РФ сообщил Борис Титов. Он был назначен на эту должность в 2012 году, в 2017-м его переназначили на второй срок. В 2016 году Титова избрали председателем партии «Правое дело» (позднее переименована в Партию роста).