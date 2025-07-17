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Россиянам назвали правила питания в отпуске

Диетолог Говорушко: употребляя пищу в отпуске, важно следить за гигиеной
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Depositphotos

Принимая пищу на отдыхе в жаркой стране, важно следить за гигиеной, поскольку при высоких температурах быстро размножаются микробы, и можно легко подхватить кишечную инфекцию или ротавирус. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила диетолог Виктория Говорушко.

«Обязательно моем руки, промываем фрукты и овощи. Также нужно тщательно смотреть, чтобы продукты не были изрезаны», — сказала специалист.

Жажду она посоветовала утолять обычной водой, а не сладкими коктейлями. Чтобы не было проблем с пищеварением или лишним весом, стоит отдавать предпочтение полноценным приемам пищи вместо быстрых перекусов, добавила диетолог.

Врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион до этого говорила, что переедание за шведским столом чревато рядом неприятных последствий. В частности, из-за большого объема пищи может возникнуть чувство тяжести, дискомфорт в животе, изжога, тошнота или спазмы.

Ранее россиянам объяснили, почему в отпуске часто не удается отдохнуть.

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