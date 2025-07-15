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Россиянам объяснили, почему в отпуске часто не удается отдохнуть

Врач Крашкина: переизбыток планов часто мешает отдохнуть в отпуске
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Часто люди даже в отпуске продолжают проверять почту, отвечать на звонки и держать в голове нерешенные служебные задачи. В итоге из-за стресса полноценно отдохнуть не получается. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Кроме того, по ее словам, зачастую люди стремятся организовать «идеальный отдых», буквально перегружая себя активностями.

«В итоге график получается таким плотным, что вместо отдыха наступает усталость и даже разочарование. Слишком много событий подряд могут дать обратный эффект. Есть еще и личные причины — стрессы, внутренние переживания, тревожность или депрессивное состояние», — отметила специалист.

Она добавила, что немалую роль играют ожидания и сравнения. В эпоху соцсетей люди часто оценивают свой отпуск через призму чужих фото, и нередко возникает ощущение, что другие отдыхают лучше.

Врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион до этого объяснила, как не переедать на шведском столе в отпуске. Она посоветовала придерживаться «метода тарелки». Он представляет собой модель здорового питания, при которой тарелка делится на три части: четверть (25%) для белков, такая же часть (25%) для углеводов, половина для овощей и фруктов.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на ЖКХ во время отпуска.

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