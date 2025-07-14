В Москве ребенок чудом выжил, упав с девятого этажа

В Москве ребенок выпал с девятого этажа и выжил

В Москве пятилетняя девочка пострадала после падения из окна многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 14 июля в доме на Ореховом бульваре. В ведомстве уточнили, что девочка 2019 года рождения выпала с девятого этажа. По предварительной информации, в момент ЧП ребенок находился без присмотра взрослых. Девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и вместе с ней полетела вниз. Пострадавшую забрали на скорой в больницу.

«Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что родители не должны оставлять детей без присмотра, а также позаботиться об их безопасности: защититься окна специальными устройствами, не оставлять их на режиме «проветривание» и строго пресекать любые игры на подоконнике.

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