В России приняли поправку о данных для авторизации в сети с преступными целями

Госдума РФ одобрила поправку о данных для авторизации в сети в преступных целях

Госдума РФ одобрила поправку об уголовном наказании за передачу информации для регистрации в интернете в целях организации преступлений деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

Правонарушения по данной статье будут наказываться штрафом в размере до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности на срок до двух лет. Альтернативные виды ответственности согласно поправке — принудительные работы или лишение свободы на три года.

До этого политолог и член ОПРФ Никита Данюк рассказал «Газете.Ru» подробности о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) и Уголовный кодекс (УК РФ), вводящих штрафы и другие виды наказаний за передачу SIM-карт и аккаунтов от интернет-сайтов и сервисов третьим лицам.

По его словам, нововведения направлены на борьбу с аферистами и распространением экстремистской и противоправной информации в интернете, и служат исключительно для обеспечения безопасности и защиты граждан России.

Ранее в России ввели штрафы за передачу номеров в корыстных целях.