Обвиняемый в хищениях денег Минобороны генерал обратился к суду с просьбой

РИА Новости: генерал Шестеров просит суд не лишать его свободы, звания и наград

Бывший замначальника ГУ инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров попросил суд не лишать его свободы, а также звания и наград. Об этом пишет РИА Новости.

«Прошу не лишать меня свободы, звания и наград», — сказал Шестеров на суде.

По версии военной прокуратуры, Шестеров вместе с бывшим директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым участвовали в реализации преступного плана бывшего замглавы Минобороны России генерала армии Павла Попова. Их обвиняют в хищении средств министерства обороны, выделенных на строительство парка «Патриот», а также служебном подлоге. Ущерб от их деятельности оценивается в более чем 25 млн рублей.

17 июля во время заседания в Одинцовском гарнизонном военном суде Шестеров полностью признал вину. Прокурор попросил суд лишить его звания и госнаград.

Во всем также сознался Ахмедов.

На этом же заседании сотрудник Главной военной прокуратуры рассказал, куда генерал Попов потратил деньги Минобороны. Как стало известно, за счет ведомства он построил на своем участке в СНТ «Звезда» под Красногорском двухэтажный дом, баню, гараж, гостевой домик, а также установил ограждение, систему видеонаблюдения, купил мебель и сантехнику.

Ранее МО РФ дало характеристику экс-замминистра обороны генералу Попову.