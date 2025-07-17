На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обвиняемый в хищениях денег Минобороны генерал обратился к суду с просьбой

РИА Новости: генерал Шестеров просит суд не лишать его свободы, звания и наград
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Бывший замначальника ГУ инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров попросил суд не лишать его свободы, а также звания и наград. Об этом пишет РИА Новости.

«Прошу не лишать меня свободы, звания и наград», — сказал Шестеров на суде.

По версии военной прокуратуры, Шестеров вместе с бывшим директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым участвовали в реализации преступного плана бывшего замглавы Минобороны России генерала армии Павла Попова. Их обвиняют в хищении средств министерства обороны, выделенных на строительство парка «Патриот», а также служебном подлоге. Ущерб от их деятельности оценивается в более чем 25 млн рублей.

17 июля во время заседания в Одинцовском гарнизонном военном суде Шестеров полностью признал вину. Прокурор попросил суд лишить его звания и госнаград.

Во всем также сознался Ахмедов.

На этом же заседании сотрудник Главной военной прокуратуры рассказал, куда генерал Попов потратил деньги Минобороны. Как стало известно, за счет ведомства он построил на своем участке в СНТ «Звезда» под Красногорском двухэтажный дом, баню, гараж, гостевой домик, а также установил ограждение, систему видеонаблюдения, купил мебель и сантехнику.

Ранее МО РФ дало характеристику экс-замминистра обороны генералу Попову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами