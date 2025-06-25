ФСБ задержала начальника отдела минприроды Северной Осетии

Сотрудники ФСБ задержали начальника отдела министерства природных ресурсов и экологии Северной Осетии. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15».

Отмечается, что республиканское управление ФСБ раскрыло коррупционную схему в региональном минприроды.

«Начальника отдела государственного управления надзора ведомства обвиняют в получении особо крупной взятки», — говорится в сообщении.

Его имя не называется.

Уточняется, что за 1,2 млн рублей чиновник пообещал покровительство местному предпринимателю и гарантировал отсутствие проверок его компании по разработке гравийных и песчаных карьеров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК.

Недавно председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин призвал ввести наказание за оправдание коррупции по аналогии с предусмотренными законом санкциями за реабилитацию нацизма и оправдание терроризма.

Ранее суд продлил арест жене экс-мэра Сочи по делу о коррупции.