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Кабмин попросил доработать законопроект о наказании за сталкинг

РБК: правительство попросило доработать законопроект о наказании за сталкинг

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Shutterstock

Российское правительство рекомендовало доработать законопроект депутатов от партии «Новые люди» об уголовной ответственности за сталкинг. Документы есть в распоряжении у РБК.

Авторы инициативы подготовили два законопроекта, которые предложили внести поправки в КоАП и УК. Они направили их в правительство на отзыв в июле.

В документах предложили ввести новую статью 5.70 «Навязчивое преследование». Пункт определяет его как «систематическое преследование другого лица или нежелательное вторжение в его частную жизнь с использованием различных средств коммуникации или посредством физического присутствия». В пункте также отметили, что под санкции не подпадают супруг потерпевшего или человек, проживающий вместе с ним.

Авторы законопроекта предложили штрафовать сталкеров в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. с запретом совершения определенных действий и/или административным арестом на срок до семи суток.

За повторное правонарушение в течение года предложили ввести уголовную ответственность. В качестве наказания они предложили штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы либо лишение свободы до года.

В отзыве на законопроект правительство отметило, что вопрос о криминализации сталкинга нужно рассматривать после внесения изменений в КоАП. Также в кабмине считают, что критерии понятия преследования и нежелательного вторжения в частную жизнь неопределенные и двусмысленные.

Депутаты Госдумы собрались ввести наказание за преследование и нарушение частной жизни в России еще в апреле. Авторы инициативы предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статью «Преследование», которое также известно как сталкинг.

Ранее Путин поручил усилить предотвращение преступлений с информационными технологиями.

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