На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума одобрила штрафы за незаконную передачу номера посторонним

ГД приняла проект о штрафах за незаконную передачу абонентского номера
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Госдума в ходе заседания одобрила изменения в законодательство, предполагающие введение штрафов в размере до 50 тысяч рублей за незаконную передачу абонентского номера посторонним. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, в случае окончательного утверждения поправок юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые без соответствующего соглашения, передали номера другим лицам, будут оштрафованы на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для ИП и от 100 тысяч до 200 тысяч — для юрлиц.

Изменения также предусматривают наказание за передачу логинов и паролей для входа в интернет-ресурсы. Обычных граждан будут штрафовать на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, предпринимателей — от 50 тысяч до 100 тысяч, юрлица — от 100 тысяч до 200 тысяч.

Также 17 июля Госдума приняла поправки о переносе введения штрафов за упоминание наркотиков в литературе и искусстве без надлежащей маркировки на 1 марта 2026 года. Закон запрещает любую форму пропаганды наркотических веществ, психотропных препаратов и их аналогов, а также растений, содержащих наркотики.

Ранее в Кремле назвали резонансной тему возможного запрета рекламы VPN.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами