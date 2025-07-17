Госдума одобрила штрафы за незаконную передачу номера посторонним

Госдума в ходе заседания одобрила изменения в законодательство, предполагающие введение штрафов в размере до 50 тысяч рублей за незаконную передачу абонентского номера посторонним. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, в случае окончательного утверждения поправок юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые без соответствующего соглашения, передали номера другим лицам, будут оштрафованы на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для ИП и от 100 тысяч до 200 тысяч — для юрлиц.

Изменения также предусматривают наказание за передачу логинов и паролей для входа в интернет-ресурсы. Обычных граждан будут штрафовать на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, предпринимателей — от 50 тысяч до 100 тысяч, юрлица — от 100 тысяч до 200 тысяч.

Также 17 июля Госдума приняла поправки о переносе введения штрафов за упоминание наркотиков в литературе и искусстве без надлежащей маркировки на 1 марта 2026 года. Закон запрещает любую форму пропаганды наркотических веществ, психотропных препаратов и их аналогов, а также растений, содержащих наркотики.

Ранее в Кремле назвали резонансной тему возможного запрета рекламы VPN.