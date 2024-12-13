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В Госдуме закон о наказании для сталкеров назвали бесперспективным

Депутат Останина: по закону о сталкинге наказать могут кого угодно

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Shutterstock

Если в России примут закон о сталкинге, то люди смогут под него подогнать кого угодно, обвиняя просто тех, кто им не нравится, уверена глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Подобные инициативы бесперспективны и настроены лишь на то, чтобы привлечь внимание публики, заявила она НСН.

«Под определение сталкинга можно подогнать что угодно. Не нравится человек — можно обвинить его в преследовании и подвергнуть штрафу 5000 рублей», — утверждает депутат.

По словам Останиной, она на подобные законопроекты не реагирует, так как они направлены лишь на внимание общества. В итоге именно обсуждение инициативы помогает жителям осознать, что для принятия закона нужно сначала поработать над юридической стороной документа, заключила парламентарий.

Напомним, в октябре правительство рекомендовало доработать законопроект депутатов от партии «Новые люди» об уголовной ответственности за сталкинг. Всего предлагалось рассмотреть два законопроекта, которые предполагают внесение поправок в КоАП и УК. Депутаты предложили штрафовать сталкеров на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. руб. с запретом совершения определенных действий и/или административным арестом на срок до семи суток.

Ранее в России сталкер распылил перцовые баллончики в скейт-парке с детьми.

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