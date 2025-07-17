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С россиянина взыскали почти миллион рублей за отказ служить по контракту

Свердловчанин задолжал больше 900 тыс. за отказ заключать контракт с Минобороны
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Житель Свердловской области задолжал государству более 900 тысяч рублей из-за нежелания заключать контракт с Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе региональных судов в Telegram-канале.

Известно, что в 2017 году свердловчанин заключил договор с министерством обороны России об обучении по программе военной подготовки в учебном военном центре при УрФУ. Также он обязался в дальнейшем пройти военную службу по контракту. Но в декабре 2022 года молодой человек был отчислен из учебного центра, поскольку отказался заключать контракт с МО.

В результате срок его обучения составил 5 лет 3 месяца. Согласно расчету средств федерального бюджета, за это время на военную подготовку молодого человека было затрачено 929 912 рублей. Военный прокурор Екатеринбургского гарнизона обратился в суд с иском о возмещении этих средств.

Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме, взыскав со свердловчанина 929 912 рублей, потраченных на его обучение, а также госпошлину в размере 23 598 рублей.

До этого суд в Удмуртии отказал бывшему заключенному и участнику СВО в признании трудовых отношений с Минобороны РФ.

Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы, однако в июле 2023 года его помиловал президент РФ Владимир Путин. Затем он принимал участие в боевых действиях в составе штурмовой роты «Шторм-Z», которая состоит из бывших заключенных.

Формально данная организация не входит в состав ВС РФ и относится к организациям, содействующим выполнению задач СВО. Согласно выводу суда, мужчина не является ни военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ни гражданином, пребывающим в добровольческом формировании. При этом положенное ему жалование за прохождение службы в рядах «Шторма-Z» он получил в полном объеме.

Ранее бойцу СВО с шестью ранениями отказали в страховой выплате.

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