Суд отказал бывшему заключенному в признании его отношений с МО РФ

Суд в Удмуртии отказал бывшему заключенному и участнику СВО в признании трудовых отношений с Минобороны РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов Удмуртии.

Истец был приговорен за неназванное правонарушение к 12 годам лишения свободы, но в июле 2023 года был помилован президентом РФ Владимиром Путиным. Затем он принимал участие в СВО в составе штурмовой роты «Шторм-Z», которая не является добровольческим образованием и комплектуется из бывших заключенных.

Формально данная организация не входит в состав ВС РФ и относится к организациям, содействующим выполнению задач СВО. Согласно выводу суда, мужчина не является ни военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ни гражданином, пребывающим в добровольческом формировании. При этом положенное ему жалование за прохождение службы в рядах «Шторма-Z» он получил в полном объеме.

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