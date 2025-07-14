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Суд отказал бывшему заключенному в признании его отношений с МО РФ

Удмуртский суд отказал экс-заключенному участнику СВО в признании отношений с МО
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Алексей Майшев/РИА Новости

Суд в Удмуртии отказал бывшему заключенному и участнику СВО в признании трудовых отношений с Минобороны РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов Удмуртии.

Истец был приговорен за неназванное правонарушение к 12 годам лишения свободы, но в июле 2023 года был помилован президентом РФ Владимиром Путиным. Затем он принимал участие в СВО в составе штурмовой роты «Шторм-Z», которая не является добровольческим образованием и комплектуется из бывших заключенных.

Формально данная организация не входит в состав ВС РФ и относится к организациям, содействующим выполнению задач СВО. Согласно выводу суда, мужчина не является ни военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ни гражданином, пребывающим в добровольческом формировании. При этом положенное ему жалование за прохождение службы в рядах «Шторма-Z» он получил в полном объеме.

До этого военблогер Подоляка осудил практику отправки преступников на СВО вместо колонии.

Ранее заключенный российского изолятора снял видео с кружкой пива в форме сотрудника ФСИН.

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