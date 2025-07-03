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Бойцу СВО с шестью ранениями отказали в страховой выплате

Депутат Госдумы Иванов: солдату СВО с шестью ранениями отказали в выплате
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Станислав Красильников/РИА Новости

Участнику специальной военной операции (СВО) отказали в страховой выплате. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

По его словам, военный попал на линию боевого соприкосновения осенью 2022 года. За время службы он получил две боевые награды и шесть ранений. Выплату за одно из них солдату пришлось ждать девять месяцев.

«Несмотря на наличие всех подтверждающих медицинских справок выплату не производили. «Затык» скорее всего был на уровне в/ч (воинской части. — прим. ред.)», — заявил депутат (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Иванов отметил, что в конце мая он обратился в военную прокуратуру ЦВО для проведения проверки по факту инцидента. В результате вопрос с выплатой был решен. Депутат добавил, что ждет официального ответа от надзорного ведомства, чтобы узнать, по чьей вине произошла ошибка.

До этого Иванов сообщал, что раненый участник спецоперации год прожил без денежного довольствия. Речь идет о военнослужащем из Новоуральска Свердловской области Максиме С. При этом, подчеркнул депутат, мужчина продолжает выполнять свой воинский долг.

Ранее россиянина задержали после попытки выдать дочь за участника СВО ради выплат.

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