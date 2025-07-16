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В Совфеде закрепили понятие «студенческая семья»

Совфед одобрил закон, закрепляющий понятие «студенческая семья»
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Совет Федерации на законодательном уровне закрепил понятие «студенческая семья». Об этом пишет ТАСС.

Изменения внесены в закон «О молодежной политике в РФ», в котором закрепляется понятие студенческой семьи и полномочия федеральных органов власти в этой сфере.

Согласно документу, студенческой семьей можно назвать людей до 35 лет, получающих среднее профессиональное или высшее образование, а также состоящих в браке или являющихся единственными родителями (усыновителями).

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб сообщила, что с 2025 года в России будут больше заботиться о студенческих семьях. Она отметила, что меры поддержки для этой категории граждан прописаны в национальном проекте «Семья», который запустили с 2025 года.

До этого семейный медиатор Екатерина Елгаева ответила, почему в России растет средний возраст создания семьи. По ее словам, на это влияют социально-экономические причины.

Эксперт уточнила, что средний возраст первого вступления в брак вырос на три года — до 33 лет у женщин и до 35 — у мужчин, потому что они хотят сначала «встать на ноги», сделать карьеру и приобрести жилье. Эксперт отметила, что им также приходится зарабатывать на будущее детей, поскольку им нужно будет платить за детский сад, школу и кружки.

Ранее сообщалось, что в российском регионе молодым семьям оплатят 75% стоимости аренды жилья.

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