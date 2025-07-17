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Госдума ужесточила ответственность родителей

ГД одобрила повышение штрафов для родителей за ненадлежащее воспитание детей
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Максим Блинов/РИА Новости

Госдума приняла закон, усиливающий административную ответственность для родителей и опекунов за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, а также за пропаганду нацистской и экстремистской символики. Об этом сообщает ТАСС.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (содержание, обучение, защита прав детей) штрафы увеличены с 100–500 рублей до 500–2000 рублей.

Отдельно ужесточены наказания за демонстрацию атрибутики экстремистских организаций и нацистской символики: к штрафам добавлены обязательные работы до 100 часов с конфискацией запрещенных предметов.

Также в четверг Госдума в ходе заседания одобрила изменения в законодательство, предполагающие введение штрафов в размере до 50 тысяч рублей за незаконную передачу абонентского номера посторонним.

Кроме того, Дума утвердила поправки, вводящие штрафы до 5 тысяч рублей за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете.

Ранее сайт Минюста перестал открываться после принятия закона об экстремистском контенте.

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